«Зенит» и «Спартак» сыграют в Петербурге в полуфинале Кубка. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон

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РФС выступил с заявлением относительно проведения матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 1/2 финала Олимп-Кубка России.

«РФС признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.

При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки»«Торпедо».

Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», – говорится в заявлении союза.

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