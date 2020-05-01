«Зенит» и «Спартак» сыграют в Петербурге в полуфинале Кубка. РФС признал, что ошибся в регламенте на сезон

РФС выступил с заявлением относительно проведения матча и «Спартака» в рамках 1/2 финала Олимп-Кубка России.

признает, что в регламенте Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка.

При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре – .

Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и пройдет в Санкт-Петербурге», – говорится в заявлении союза.