Городской суд Анапы окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении двух полицейских, которые обвинялись в принуждении к сексу 17-летней волейболистки из юношеской сборной России.

В ночь на 26 августа 2019 года сотрудники правоохранительных органов столкнулись на одном из пляжей Витязево с девушкой и молодым человеком, которые занимались любовью. Полицейские отпустили юношу, а 17-летней девушке пригрозили проблемами с отделом по делам несовершеннолетних.

После того, как девушка попросила ее отпустить, двое сотрудников правоохранительных органов надругались над ней, еще один не участвовал в действиях сексуального характера, но находился рядом.

Пострадавшая оказалась участницей юношеской сборной России по пляжному волейболу. В Анапе она находилась на сборе команды.

Полицейские были уволены, в отношении двоих из них было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ. Также были уволены начальник ОМВД России по Анапе и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.

«Один из подсудимых полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей, возместив ей моральный вред, что при вынесении приговора было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал», – говорится в сообщении суда.

Суд назначил обвиняемым наказание в виде 2 и 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил их права занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ в течение 3 лет.

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