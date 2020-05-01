В США могут разрешить стоять на одном колене во время гимна перед матчами

В США рассмотрят вопрос об отмене правила, согласно которому игроки сборных должны стоять во время исполнения гимна страны.

С таким призывом в Федерацию футбола США (USSF) обратилась женская национальная команда.

«Федерация должна немедленно отменить правило о гимне, опубликовать заявление о том, что эта политика была неверной, и принести извинения нашим темнокожим игрокам и болельщикам», – говорится в обращении женской сборной США.

Представитель USSF подтвердил Reuters, что данный вопрос находится на рассмотрении. Голосование об отмене правила может пройти в пятницу.

Правило о том, что игроки сборных США должны стоять во время исполнения гимна страны, было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.

Схожим образом в 2016-2017 годах спортсмены в США протестовали против отношения властей страны к расовым меньшинствам. Протесты начались с подачи квотербека «Сан-Франциско» Колина Каперника.

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