Победы «Баварии» и «Боруссии», Москва без мини-турнира ЛЧ, оставшиеся матчи РПЛ хотят показать бесплатно и другие новости утра

1. В 30-м туре Бундеслиги «Бавария» продолжила бег к чемпионству, сломив в гостях «Байер» (4:2). Клуб из Мюнхена не проигрывает 20 матчей во всех турнирах, 11 побед подряд с общим счетом – 36:7. Мюллер отдал 20 голевых пасов за сезон и повторил рекорд лиги. Левандовски забил 44 гола за клуб в сезоне и побил свой рекорд.

«Боруссия» Дортмунд дома скромно победила «Герту» (1:0), отставание от «Баварии» – 7 очков за 4 тура до конца чемпионата. «Лейпциг» упустил победу над «Падерборном» (1:1) на 92-й минуте.

2. Москва проиграла борьбу за мини-турнир Лиги чемпионов, как и Франкфурт. Оставшиеся матчи турнира, видимо, доиграют в Лиссабоне.

3. Футболисты продолжают борьбу с расизмом. «Бавария» сыграла в повязках с надписью «Жизни черных имеют значение». Реакция Нойера: «Мы толерантны, открыты миру, и для этого не должно быть преград». Игроки «Боруссии» и «Герты» встали на одно колено перед матчем. У дортмундцев еще были футболки со слоганами: «Не черный, не белый, не желтый, не красный. Человек» и «Нет справедливости – нет покоя».

4. Все оставшиеся матчи РПЛ хотят показать бесплатно. Предложение исходит от «Матч ТВ», но «некоторые клубы сомневаются в необходимости этой социальной акции». Например, «Тамбова» против: «Мы недополучим какие-то деньги».

5. Трансферы. Переговоры Вагнера Лава с ЦСКА находятся в продвинутой стадии. «Барселона» отказалась продавать Фати за 100 млн евро и выставит Дембеле на трансфер. Хакими вернется в «Реал» и продлит контракт до 2025 года. «МЮ» интересны Санчо, Грилиш и Хавертц.

6. Джеймс Харден однажды потратил в стриптиз-клубе 1 миллион долларов за ночь. Заведение «вывело из обращения» номер суперзвезды «Рокетс».

7. UFC разместит «Бойцовский остров» в Абу-Даби. Первый турнир в столице ОАЭ пройдет 27 июня.

8. Бывший центровой сборной России по баскетболу Виталий Носов оштрафован за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику.

9. Цифра дня. 700 тысяч рублей в месяц зарабатывал бывший генеральный директор «Анжи» Герман Чистяков, когда Сулейман Керимов не жалел денег на клуб.

10. Баскетболисты дразнят президента США. Леброн Джеймс высказался о появлении надписи «Жизнь чернокожих имеет значение» перед Белым домом: «Это прекрасно!» Стивен Джексон вообще пообещал Дональду Трампу: «В ноябре тебя не будет в Белом доме».

Цитаты дня:

Яна Рудковская: «У моих видео в инстаграме безумные просмотры по 45 миллионов в неделю. Наши танцы с Плющенко очень заходят аудитории»

Дацюк о духовнике, проклинавшем тех, кто закрывает храмы из-за коронавируса: «У отца Сергия горящее любящее сердце. Он очень добрый»

Владимир Путин: «Чего было держать спортсменов на карантине дома, когда можно было изолировать их на тренировочных базах?»

Форвард «Уотфорда» Грэй о расизме в Англии: «Тут у меня только три амплуа – футболист, рэпер или торговец наркотиками»

Олег Матыцин: «Нужно постепенно сокращать расходы госбюджета на профессиональный спорт»

Виктор Кейру: «В России расизма нет. Но какие-то отдельные случаи происходят»

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