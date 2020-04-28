Спортсмены требуют справедливости для Флойда, проводы и убойное интервью Семина, календарь Ла Лиги, Санчо шикарен и другие новости утра

1. История с убийством Джорджа Флойда в США не проходит мимо звезд мирового спорта. Игроки «Боруссии» Джейдон Санчо и Ашраф Хакими показали футболки с надписью «Правосудие для Флойда». Маркус Тюрам повторил знаменитый жест Колина Каперника.

Хоккеист Блэйк Уилер призвал власти США обратить внимание на проблему расизма. За ситуацией внимательно следит даже Андрей Назаров, а вот Илье Брызгалову напротив до всех этих событий нет дела.

2. Юрий Семин официально покинул «Локомотив» – пресс-служба клуба приложила все усилия, чтобы проводы прошли достойно. Болельщикам предложили написать письмо тренеру, теплые слова записали практически все футболисты, а на фасаде здания рядом со стадионом был размещен трогательный ролик. Впрочем, многие, включая Илью Геркуса, старания клуба не оценили.

Сам Семин дал громадное интервью по поводу своего ухода – разнес руководство, которое навязывало ему футболистов от определенных агентов.

3. Ла Лига представила календарь ближайших туров – «Барса» сыграет 13 июня, «Реал» – 14-го.

4. В Бундеслиге были и футбольные события. Гладбахская «Боруссия» разгромила «Унион» и покорила отметку в 3000 голов в чемпионате. В великолепной форме Алассан Плеа.

Еще круче перфоманс выдал Санчо, сделавший хет-трик в игре с «Падерборном». У него 17 голов и 16 ассистов – такой статистики в Бундеслиге не было очень давно. «Дортмунд» в двух голах от рекорда результативности, но отставание от «Баварии» по-прежнему серьезное.

5. Вернулся футбол на Украине – «Шахтер» уверенно обыграл «Динамо» и лидирует с 16-очковым отрывом.

6. «ПСЖ» выкупил Мауро Икарди у «Интера» за 50 миллионов евро. Аргентинец будет зарабатывать 8 млн в год. Но не у всех этот трансфер нашел понимание.

Ташаев возвращается в «Спартак» из аренды в «Рубине», Азмун попал в сферу интересов «Милана», «Манчестер Юнайтед» близок к продлению аренды Игало, «Тоттенхэм» не потянет покупку Коутиньо, а «Реал» и вовсе может летом остаться без новичков.

7. Шипачев – единственный игрок, кто в КХЛ будет получать больше 100 миллионов рублей. Зарплаты более 70 млн в ЦСКА и СКА остались всего у четверых человек. Ни в одном клубе КХЛ теперь нет 10 хоккеистов с зарплатой 50+ млн рублей.

Все это – эффект потолка зарплат, которым, впрочем, довольны не все хоккеисты. Объясняем, почему эти люди оторвались от реальности.

8. Криштиану Роналду показал, как он работает над своими ударами на тренировке перед возобновлением сезона.

9. Боец ММА Куат Хамитов вновь выступил с критикой ЛГБТ-сообщества в Казахстане. Говорит, что даже ученые считают это отклонением.

10. Евгений Плюшенко опубликовал видео, как его группа добирается до Кисловодска на автодоме.

11. Вячеслав Малафеев объявил об уходе с поста заместителя спортивного директора «Зенита».

12. Пентхаус хавбека «Ман Сити» Мареза обокрали, ущерб – 500+ тысяч фунтов. Пропали часы Richard Mille и деньги.

Цитаты дня

Павлюченко об уходе из «Тоттенхэма»: «Леви сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?»

Василий Уткин: «Семин – в тройке лучших российских тренеров за всю историю. Он, безусловно, уступает Романцеву»

Лионель Месси: «Футбол, как и жизнь, никогда не будет прежним»

Жена Малкина: «Если бы Женя играл без Кросби, был бы номером один в мировом хоккее»