Лионель Месси: «Футбол, как и жизнь, никогда не будет прежним»

Нападающий «Барселоны» высказался о ситуации с пандемией коронавируса.

– Почти у всех остаются сомнения по поводу того, каким будет мир после случившегося. Помимо изоляции и того, что ситуация застала нас в врасплох, у многих людей наступили тяжелые времена.

Особенно тяжело тем, кто потерял родственников, друзей и даже не смог с ними нормально попрощаться.

Думаю, в этом кризисе много негативных моментов, но нет ничего хуже, чем терять людей, которых любишь. Мне это кажется очень несправедливым.

– А что скажешь о футболе? Его затронет сложившаяся ситуация?

– Футбол, как и жизнь в целом, думаю, никогда не будет прежним, – сказал Месси.

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