Павлюченко об уходе из «Тоттенхэма»: «Леви сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?»

Бывший форвард , выступавший за клуб с 2008 по 2012 год, рассказал, как вернулся из Англии в Россию.

– Как можно было уехать из «Тоттенхэма»?

– Мне даже Леви сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?» Я ответил: «Не знаю, отпускайте меня».

Спустя несколько месяцев, когда я приехал в , я потом так жалел: «Что я сделал?»

Уже через два месяца. Когда пошли искусственные поля, когда две тысячи болельщиков на стадионе.

Хотелось домой, к друзьям, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, Лариса (Жена Павлюченко. — прим. Sports.ru) плакала, до сих пор еще ноет. Она тогда еще говорила: «Пройдет время, ты будешь вспоминать мои слова».

А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы-2012 впереди, надо попасть в сборную.

Мне тогда сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в «Тоттенхэме», я тебя не вызову. Тебе надо играть».

Я сказал агенту, что надо уезжать. Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Потом было страшно в Россию возвращаться, – рассказал Павлюченко.