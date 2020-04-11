Павлюченко об уходе из «Тоттенхэма»: «Леви сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко, выступавший за клуб с 2008 по 2012 год, рассказал, как вернулся из Англии в Россию.
– Как можно было уехать из «Тоттенхэма»?
– Мне даже Леви сказал: «Ты дурак. Как можно уехать из Англии в Россию?» Я ответил: «Не знаю, отпускайте меня».
Спустя несколько месяцев, когда я приехал в «Локомотив», я потом так жалел: «Что я сделал?»
Уже через два месяца. Когда пошли искусственные поля, когда две тысячи болельщиков на стадионе.
Хотелось домой, к друзьям, общения не хватало, русской еды. Когда мы уехали, Лариса (Жена Павлюченко. — прим. Sports.ru) плакала, до сих пор еще ноет. Она тогда еще говорила: «Пройдет время, ты будешь вспоминать мои слова».
А я говорил, что надо ехать, чемпионат Европы-2012 впереди, надо попасть в сборную.
Мне тогда Дик Адвокат сказал: «Пав, ты сейчас не играешь в «Тоттенхэме», я тебя не вызову. Тебе надо играть».
Я сказал агенту, что надо уезжать. Ну поехал, наиграли мы в 2012-м. Потом было страшно в Россию возвращаться, – рассказал Павлюченко.