Назаров о протестах в США: «Наши энхаэловские правдорубы, любящие осуждать Россию, резко приуныли»

Бывший тафгай и известный тренер прокомментировал беспорядки в США.

«Слежу, что сейчас происходит в США, изучаю мировые и отечественные СМИ. И очень удивлен тому, почему молчат наши энхаэловские правдорубы? Повторюсь, почему же, интересно, они замолчали? Посмотрите, что творится в Америке!

Людей избивают, лупят дубинками, разгоняют демонстрантов газом. Идет грабеж магазинов, кругом массовые беспорядки. Но наши правдорубы за океаном, которые любили много говорить про Россию и осуждать ее, почему-то резко приуныли.

Прочитал комментарий моего давнего товарища . Неужели он перестал смотреть телевизор? Видимо, нынешние протесты в США его не касаются. Или, может, они происходят недалеко от его дома, поэтому Илья решил не выступать в прессе так, как он любит это делать?

Пожелаем всем ребятам спокойно пересидеть эти дни, но хочу сказать вот что. В чужом глазу мы соломину видим, а в своем – бревна не замечаем. Считаю, что это неправильно. Надо быть последовательными», – сказал Назаров.

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