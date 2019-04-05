В СКА и ЦСКА осталось 4 игрока с зарплатой 70+ млн рублей. В прошлом сезоне их было 23 («СЭ»)

В СКА и заметно уменьшилось число игроков с зарплатой, превышающей 70 миллионов рублей.

Это следует из рейтинга зарплат хоккеистов КХЛ, опубликованного «Спорт-Экспрессом».

По данным издания, в прошлом сезоне в составах армейских клубов было 23 игрока (13 у ЦСКА и 10 у СКА), сейчас их осталось 4 (3 у ЦСКА и 1 у СКА).

В ЦСКА 70 и больше млн рублей в год сейчас получают (85 млн), (75 млн) и (72 млн). В СКА – только (70 млн).

Всего в лиге на долю армейских клубов приходилось 42,6% таких крупных контрактов (23 из 54), сейчас – 18,1% (4 из 22).

Шипачев – единственный игрок в КХЛ с зарплатой больше 100 млн рублей. В прошлом сезоне таких было 12 («СЭ»)

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