Брызгалов о протестах в США: «Не смотрю телевизор последние месяцы. Нет дела до политических новостей»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов ответил на вопрос о протестах в США.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал коленом шею закованного в наручники мужчины и продержал его так более 7 минут.

После того как видео инцидента распространилось по сети, в Миннеаполисе и многих других городах США начались массовые беспорядки.

«Не знаю о протестах, у нас в Нью-Джерси все спокойно. Телевизор я не смотрю последние месяцы, до политических новостей мне дела нет.

Не опасаюсь ли я, что волнения разрастутся? Пока даже не знаю, чего мне опасаться», – сказал Брызгалов.

Санчо, Тюрам, Осака, Фердинанд, Леброн и другие спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда