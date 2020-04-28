«Локомотив»: «Не прощаемся с Семиным, а говорим ему: «Спасибо, Палыч»

«Локомотив» поблагодарил за работу главного тренера Юрия Семина, у которого сегодня завершается контракт.
Официальный сайт красно-зеленых посвятил 73-летнему специалисту материал о выигранных командой под его руководством 13 трофеях – трех чемпионствах, трех Суперкубков России, шести Кубков России и Кубке Содружества.
«Сегодня последний день Юрия Семина в качестве главного тренера «Локомотива». Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство.
Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым! Мы не прощаемся с Юрием Семиным, а говорим ему: «Спасибо, Палыч», – сообщается в твиттере «Локо».
С 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.
Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива»— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020
Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!
Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему #СпасибоПалыч ❤️💚 pic.twitter.com/sBBTYhydKK