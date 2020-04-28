Пентхаус Мареза обокрали, ущерб – 500+ тысяч фунтов. Пропали часы Richard Mille и деньги

Квартиру полузащитника обокрали.

Воры пробрались в пентхаус в центре Манчестера, когда футболиста не было дома, сообщает The Sun.

Ущерб оценивается в более чем 500 тысяч фунтов.

Преступники похитили дорогие часы – Richard Mille (230 тысяч фунтов), Rolex Daytona (40 тысяч фунтов) и Rolex Day Date (35 тысяч).

Воры также забрали браслеты, 50 тысяч фунтов наличными и коллекцию редких футболок, которая оценивается в 150 тысяч фунтов.

Футболистов грабят все чаще: над их домами летают дроны, а локации выдают посты в соцсетях

Фото: The Sun