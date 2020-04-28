🐝 «Боруссия» разнесла «Падерборн» в гостях – 6:1

В 29-м туре Бундеслиги дортмундская на выезде разгромила (6:1).

Команда Люсьена Фавра идет второй в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на семь очков.

На Sports.ru был доступен текстовый онлайн прошедшей игры.

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