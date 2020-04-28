🐝 «Боруссия» разнесла «Падерборн» в гостях – 6:1

В 29-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Падерборн» (6:1).
Команда Люсьена Фавра идет второй в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на семь очков.
На Sports.ru был доступен текстовый онлайн прошедшей игры.
- Дата проведения
- 31 мая, 19.00, «Бентелер-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 54 Азар, 0:2 – 57 Санчо, 1:2 – 72, пенальти Хюнемайер, 1:3 – 74 Санчо, 1:4 – 85 Хакими, 1:5 – 89 Шмельцер, 1:6 – 90 Санчо.
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Падерборн –
Цингерле, Хюнемайер, Коллинз, Штродик, Дрэгер, Василиадис (Сабири, 83), Антви-Аджей (Ястшембски, 83), Хольтманн (Прегер, 74), Шонлау, Мамба (Михель, 66), Србены (Цолински, 66).
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Боруссия Д –
Бюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими (Морей, 87), Санчо, Джан (Балерди, 87), Азар, Дилэйни (Витцель, 69), Брандт (Рейна, 80), Геррейру (Шмельцер, 80).