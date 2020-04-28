🐝 «Боруссия» разнесла «Падерборн» в гостях – 6:1

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Sports.ru Люсьен Фавр Марсель Шмельцер Падерборн Торган Азар Ашраф Хакими Джейдон Санчо Футбол

В 29-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Падерборн» (6:1).

Команда Люсьена Фавра идет второй в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Баварии» на семь очков.

На Sports.ru был доступен текстовый онлайн прошедшей игры.

Падерборн – Боруссия Д 1:6 (0:0, 1:6)
Дата проведения
31 мая, 19.00, «Бентелер-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 54 Азар, 0:2 – 57 Санчо, 1:2 – 72, пенальти Хюнемайер, 1:3 – 74 Санчо, 1:4 – 85 Хакими, 1:5 – 89 Шмельцер, 1:6 – 90 Санчо.
ПадерборнЦингерле, Хюнемайер, Коллинз, Штродик, Дрэгер, Василиадис (Сабири, 83), Антви-Аджей (Ястшембски, 83), Хольтманн (Прегер, 74), Шонлау, Мамба (Михель, 66), Србены (Цолински, 66).
Боруссия ДБюрки, Аканджи, Пишчек, Хуммельс, Хакими (Морей, 87), Санчо, Джан (Балерди, 87), Азар, Дилэйни (Витцель, 69), Брандт (Рейна, 80), Геррейру (Шмельцер, 80).
Предупреждения:
Санчо (58), Коллинз (60), Джан (71), Хуммельс (76), Дрэгер (82).

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья