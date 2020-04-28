Азмун – в шорт-листе «Милана», но Йович – приоритетный вариант

«Милан» интересуется форвардом .

25-летний иранец входит в шорт-лист «россонери», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

В летнее трансферное окно «Милан» может составить конкуренцию «Наполи» в борьбе за Азмуна. Неаполитанский клуб уже проводил переговоры о трансфере футболиста.

Однако предпочтительной целью остается , который перешел в летом 2019 года за 60 млн евро.

Источник допускает, что мадридский клуб будет готов продать 22-летнего серба дешевле из-за пандемии. Сейчас Йович травмирован.

В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. У Йовича 2 гола и 1 пас в 15 матчах Ла Лиги.

«Наполи» предлагает за Азмуна 25 млн евро, «Зенит» хочет 30 млн. Итальянцы уверены, что трансфер состоится