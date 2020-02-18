Малафеев объявил об уходе из «Зенита»: «Пришло время идти дальше»

Бывший вратарь и заместитель спортивного директора объявил об уходе из клуба.

У него истек срок действия контракта с петербургским клубом. Будучи заместителем спортивного директора, Малафеев курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, а также отвечал за трансферы и подписание контрактов с футболистами.

«Пришло время идти дальше.

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Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число «25»? Одни скажут: «Юность, беззаботность, вся жизнь впереди». Другие – «Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени».

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У меня – «Зенит». Мне 41 год, и больше половины жизни я провел в этом клубе. В 1995 году заключил первый контракт. С 1999-го – играю в основном составе, а последние 3 года работаю спортивным менеджером.

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Оборачиваясь назад, я рассуждаю, как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт.

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Заглядывая вперед, я превращаюсь в юношу, который смело смотрит в будущее. Он знает, что 25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного.

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Прошлое остается прошлым. Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды!

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Я благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку. Пора получать новые знания и опыт.

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До встречи, «Зенит»!» – написал Малафеев в инстаграме.

Малафеев выступал за «Зенит» в 1999-2016 годах. В составе петербургского клуба вратарь четыре раза выигрывал чемпионат России (2007, 2010, 2012, 2015), три раза – Кубок России (1999, 2010, 2016), а также брал Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).

«Зенит» 2010-х: Малафеев, в атаке выбираем между Дзюбой и Кержаковым, в центре – между Денисовым и Зыряновым