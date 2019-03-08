Жена Малкина: «Если бы Женя играл без Кросби, был бы номером один в мировом хоккее»

, супруга форварда «Питтсбурга» , поделилась мнением о его взаимоотношениях с капитаном команды .

– Как вы видите отношения Жени и Сидни Кросби? Женя, формально, – второй центр команды. Но о Кросби всегда очень тепло отзывается.

– Я могу говорить об этом бесконечно. Это уникальная ситуация. Но здесь тоже есть здоровая конкуренция.

Плюс мощная взаимозамена. Когда Сид получает травму, Женя становится номером один, ведет за собой команду. И наоборот. За пределами хоккея они также хорошие приятели, искренне поддерживают друг друга.

- Задавались ли когда-то вопросом, что было бы, если бы Женя был в команде один?

– Наверное, он был бы номером один во всем мировом хоккее, учитывая его талант, интеллект и многостороннюю игру.

Женя - очень умный форвард, он просчитывает ситуацию на несколько ходов. Он не только может забить или отдать передачу. Он не боится играть у бортов. Иногда я его даже за это ругаю. Мне же важно, чтобы он был здоров.

Если бы Женя был первым центрфорвардом в команде, капитаном - ему бы не было равных. Стараюсь быть объективной. В плане хоккея он уникален.

Когда ты капитан, все на него играют, все обязаны поддерживать его. У капитана больше времени, в том числе в большинстве.

Когда Сид травмировался и пропустил больше месяца, Женя взял лидерство в свои руки – как улучшилась его статистика. в то время практически не проигрывал. Это был хоккей высшего уровня, что доказывает в очередной раз, что он топ, – считает Кастерова.

В 2012-м Малкин был лучшим игроком мира и привел сборную к золоту. Похоже, что в будущем это только навредило