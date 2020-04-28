«Локомотив» запустил акцию «Напиши письмо Палычу». Сегодня тренер покидает клуб

«Локомотив», который сегодня расстается с главным тренером Юрием Семиным в связи с окончанием контракта, объявил о старте акции «Напиши письмо Палычу!»
«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли в последний раз вы говорили им о своих чувствах?
Мы уверены, что вам есть, что сказать Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru – он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!» – говорится на официальном сайте клуба.
С 1 июня серб Марко Николич возглавит «Локомотив».
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«Локомотив»: «Не прощаемся с Семиным, а говорим ему: «Спасибо, Палыч»
Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли вы в последний раз говорили им о своих чувствах?— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020
Мы уверены, что вам есть, что сказать и Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru – он получит абсолютно ВСЕ ваши письма и увидит все добрые слова! ✉️#СпасибоПалыч pic.twitter.com/21yDXfDQrk