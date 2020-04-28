«Локомотив» запустил акцию «Напиши письмо Палычу». Сегодня тренер покидает клуб

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«Локомотив», который сегодня расстается с главным тренером Юрием Семиным в связи с окончанием контракта, объявил о старте акции «Напиши письмо Палычу!»

«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли в последний раз вы говорили им о своих чувствах?

Мы уверены, что вам есть, что сказать Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru – он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!» – говорится на официальном сайте клуба.

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