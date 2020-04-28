«МЮ» близок к продлению аренды Игало до конца января

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«Манчестер Юнайтед» хочет продлить аренду форварда Одиона Игало, права на которого принадлежат «Шанхай Шеньхуа».

Клубы продолжают вести переговоры. Sky Sports сообщает, что «МЮ» близок к соглашению с «Шанхаем» о продлении аренды Игало. 

Предлагаемый вариант продления аренды – до конца января, тогда Игало вернется в «Шанхай».

Ранее «Шанхай» категорически отказывался обсуждать этот вопрос, допуская только вариант с продажей. Аренда Игало рассчитана до 31 мая. 

В конце января «МЮ» заплатил за полугодовую аренду Игало 3 млн и тратит 130 тысяч фунтов на его недельный оклад.

Игало в 8 матчах за «Манчестер Юнайтед» забил 4 гола и отдал 1 пас.

Игало за 2 недели набрал форму, на которую у других уходит месяц. Помогли двойные тренировки и тренер Балотелли

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