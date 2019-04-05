Уилер об убийстве Джорджа Флойда полицейским: «Америка не в порядке. Мы должны изменить отношение руководства страны к проблеме расизма»

Капитан , уроженец Миннесоты, прокомментировал ситуацию в штате и США в целом.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания за попытку расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Причиной смерти стало то, что один из полицейских прижал коленом шею закованного в наручники мужчины и продержал его так более 7 минут.

После того как видео инцидента распространилось по сети, в Миннеаполисе и многих других городах США начались массовые беспорядки.

«Я хотел что-то сказать, но было очень трудно понять, что говорить. Мой родной город горит. Предприятия, которые работали, когда я рос, закрыты. Америка не в порядке.

Когда я рос, я всегда чувствовал себя защищенным от расизма. Большинство людей, с которыми я вырос, были похожи на меня. Мне не приходилось бояться, когда я останавливался на светофоре или видел полицейских. Мои дети никогда не узнают, что это за страх.

У меня сердце обливается кровью из-за того, что мы до сих пор так относимся к людям. Мы должны поддержать сообщество чернокожих и коренным образом изменить отношение руководства этой страны к проблеме расизма. Извините, это заняло так много времени, что мы можем изменить это сейчас.

Жизнь Джорджа Флойда имела значение. Жизнь Ахмада Арбери (афроамериканца, застреленного в феврале в Джорджии во время пробежки – прим. Sports.ru) имела значение. Как и любая другая жизнь, потерянная в результате этого бессмысленного насилия и расизма», – написал Уилер.