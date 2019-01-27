Группа Плющенко добирается до Кисловодска на автодоме

Теги Евгений Плющенко видео мужское катание женское катание соцсети Академия Плющенко Софья Титова Кирилл Сарновский Фигурное катание

Младшая группа фигуристов Евгения Плющенко добирается до места проведения сборов в Кисловодске на автодоме. 

«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме с моей младшей группой спортсменов.

Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо. За рулем помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов.

Группа старших спортсменов следуют за нами с родителями на машинах», – рассказал Плющенко в инстаграме.

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья