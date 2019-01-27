Группа Плющенко добирается до Кисловодска на автодоме

Младшая группа фигуристов Евгения Плющенко добирается до места проведения сборов в Кисловодске на автодоме.
«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме с моей младшей группой спортсменов.
Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо. За рулем помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов.
Группа старших спортсменов следуют за нами с родителями на машинах», – рассказал Плющенко в инстаграме.
Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)
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