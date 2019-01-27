Группа Плющенко добирается до Кисловодска на автодоме

Младшая группа фигуристов Евгения Плющенко добирается до места проведения сборов в Кисловодске на автодоме.

«Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодоме с моей младшей группой спортсменов.

и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо. За рулем помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов.

Группа старших спортсменов следуют за нами с родителями на машинах», – рассказал Плющенко в инстаграме.

Академия Плющенко шумит в фигурке: туда взяли дочку Ротенберга, приютили Трусову и Сотникову (она так и не вернулась на лед)