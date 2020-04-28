Моуринью не рассматривает трансфер Коутиньо. Зарплата игрока слишком высока для «Тоттенхэма»

Полузащитник «Барселоны» , выступающий за «Баварию» на правах аренды, не перейдет в «Тоттенхэм».

Главный тренер «шпор» не заинтересован в трансфере 27-летнего игрока, утверждает Marca.

«Тоттенхэм» не может позволить себе ни оплатить трансферную стоимость бразильца, ни оплачивать его зарплату, составляющую около 15 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Коутиньо интересен «Арсеналу», «Челси», «Ньюкаслу» и «Лестеру».

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