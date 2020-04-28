Моуринью не рассматривает трансфер Коутиньо. Зарплата игрока слишком высока для «Тоттенхэма»

Теги Жозе Моуринью премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Филиппе Коутиньо Футбол

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий за «Баварию» на правах аренды, не перейдет в «Тоттенхэм».

Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью не заинтересован в трансфере 27-летнего игрока, утверждает Marca. 

«Тоттенхэм» не может позволить себе ни оплатить трансферную стоимость бразильца, ни оплачивать его зарплату, составляющую около 15 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Коутиньо интересен «Арсеналу», «Челси», «Ньюкаслу» и «Лестеру».

Моуринью о трансферах: «Хотел бы, чтобы «Тоттенхэм» был разумным и не тратил кучу денег»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья