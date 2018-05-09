Чемпионат Украины. «Шахтер» принимает киевское «Динамо». Есть текстовый онлайн

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УПЛ возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

В центральном матче 24-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» в гостях играет с «Шахтером». На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция.

Дончане лидируют в таблице, набрав 59 очков. Киевляне отстают на 12 очков и идут четвертыми.

В этом сезоне «Динамо» в УПЛ уступило «Шахтеру» дома (1:2) и на выезде (0:1).

Чемпионат Украины

24-й тур

Шахтер – Динамо Киев 1:1 (перерыв)
Дата проведения
31 мая, 17.00, «НСК Олимпийский»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 38 Буяльский, 1:1 – 39 Марлос.
ШахтерПятов, Исмаили, Додо, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.
Динамо КиевБущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Буяльский, Русин.
Предупреждения:
Попов (22), Исмаили (24).

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