Чемпионат Украины. «Шахтер» принимает киевское «Динамо». Есть текстовый онлайн

УПЛ возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
В центральном матче 24-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» в гостях играет с «Шахтером». На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция.
Дончане лидируют в таблице, набрав 59 очков. Киевляне отстают на 12 очков и идут четвертыми.
В этом сезоне «Динамо» в УПЛ уступило «Шахтеру» дома (1:2) и на выезде (0:1).
Чемпионат Украины
24-й тур
- Дата проведения
- 31 мая, 17.00, «НСК Олимпийский»
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Шахтер –
Пятов, Исмаили, Додо, Кривцов, Матвиенко, Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.
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Динамо Киев –
Бущан, Миколенко, Кендзера, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цитаишвили, Буяльский, Русин.