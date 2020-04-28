Санчо и Хакими после голов показали майки с надписью, посвященной убийству Джорджа Флойда полицейским: «Правосудие для Джорджа»

Полузащитник дортмундской отреагировал на смерть Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

20-летний англичанин после первого гола в ворота (6:1) показал майку под игровой формой, на которой было написано: «Justice for George Floyd» («Правосудие для Джорджа Флойда»).

Футболку с такой же надписью после гола показал защитник «Боруссии» Ашраф Хакими.

Напомним, 25 мая в США афроамериканец Джордж Флойд погиб во время задержания по подозрению в попытке расплатиться поддельным чеком в супермаркете Миннеаполиса.

Флойда повалили на землю, надели на него наручники, а один из полицейских прижал его шею коленом и оставался в таком положении несколько минут, игнорируя слова задержанного о том, что тот не может дышать.

После инцидента в Миннеаполисе и ряде других городов США прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. На историю с убийством Флойда отреагировали, в частности, футболисты Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Уэстон Маккенни («Шальке»).

#BUNDESLIGAxESPN Hakimi también lo hizo: en el 4-1, mostró el mensaje «Justicia por George Floyd». pic.twitter.com/GlLh7k54GA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 31, 2020

Тюрам после гола повторил жест звезды НФЛ, хав «Шальке» вышел с повязкой, Осака побывала на протестах: спортсмены тоже возмущены из-за убийства Флойда