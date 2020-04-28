«ПСЖ» сегодня выкупит Икарди у «Интера». Игрок будет получать 8 млн евро в год

сегодня, 31 мая, официально оформит сделку по выкупу форварда у .

Вчера поздним вечером клубы согласовали последние детали, сообщает журналист .

Парижский клуб выкупит 27-летнего аргентинца за 50 млн евро плюс 8 млн евро в виде бонусов, половину из которых можно легко получить.

Контракт Икарди с «ПСЖ» будет рассчитан на 4 года, зарплата – 8 миллионов евро в год плюс бонусы.

В досрочно завершившемся сезоне сезоне Лиги 1 футболист, находясь в аренде, провел 20 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.