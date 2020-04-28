Василий Уткин: «Семин – в тройке лучших российских тренеров за всю историю. Он, безусловно, уступает Романцеву»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о карьере экс-тренера .

«Титулы» – не то, что красит Семина, не то, что делает его фигуру незабываемой и величественной. Если брать всю его карьеру – игровую и тренерскую – титулов там вообще не так уж и много.

Это выдающийся путь человека, это жизнь в футболе. Это – не то, что титулы каждый год. Но это, возможно, больше чем титулы. Так прожить нужно было изловчиться.

Если мы будем смотреть на жизнь Семина таким образом, то и третье место с «Габалой» – тоже достижение, потому что это лучше, чем бездеятельность. Лучше, чем пауза. Семин находит себе работу даже тогда, когда единственным условием его работы является – потянут или не потянут его гонорар.

За другим человек вроде Семина в Азербайджан никогда бы не поехал, но он находит для себя такую возможность, он хочет тренировать, он тренирует, пока он жив.

Где место Семина в российской истории среди тренеров? Он, безусловно, уступает Романцеву. Романцев – вообще безоговорочно лучший российский тренер этого периода.

Считать ли Бышовца российским тренером? Давайте считать, хоть это было и фрагментарно. Это было запоминающимся и в «Локомотиве, и в «Зените». Одна фраза «Нужно быть полным идиотом, чтобы верить тому, что происходит» – это уже место в истории. Одним этим Бышовец убрал знаменитого премьера России Виктора Черномырдина, правда, следующие 50 мест точно у Черномырдина.

Сравнение Семина с Газзаевым могло бы быть очень интересным и плодотворным: если Семин никогда не имел тренерской концепции, то Газзаев очень хотел бы, чтобы казалось, что он ее имел. Он даже выступал на съезде европейских тренеров, куда его пригласили как всего лишь победителя Кубка УЕФА. Интерес к нему никто никогда не испытывал, но у него был трофей.

Там Газзаев прочел целую лекцию об игре в три защитника, хотя ЦСКА в три защитника не играл. Короче говоря, Газзаеву хотелось иметь концепцию, но у него ее не было. А у Семина ее не было, но ему было с этим комфортно.

В моем понимании по дистанции Семин Газзаева все-таки опередил. Но здесь очень трудно развести гонку личностей от гонки тренеров.

Я бы выше Семина также поставил Виктора Прокопенко. Однозначно выше. Но это тоже спорный вопрос, давно нет с нами.

Короче говоря, я думаю, Семин точно входит в тройку лучших российских тренеров за всю постсоветскую историю. Удовлетворяет ли его это? Я уверен, что последний матч во главе «Локомотива», если не считать почетных, Семин уже сыграл. Я абсолютно уверен, что последний матч Семина-тренера – впереди.

Про Карлеса Пуйоля, которого называли железным человеком, в «Барселоне» говорили, что когда он умрет, он пропустит от силы две недели. Я думаю, что когда Юрия Семина не станет – надеюсь, что это случится очень нескоро, лет через 150 – он пропустит максимум полгода», – сказал Уткин на своем YouTube-канале.