Боец MMA Хамитов: «ЛГБТ – это отклонение, даже ученые говорят»

Бывший претендент на титул чемпиона Fight Nights Global в легком весе Куат Хамитов вновь выступил с критикой ЛГБТ-сообщества в Казахстане.

«Война продолжается. Я являюсь патриотом своей страны и считаю, что ЛГБТ портят нашу молодежь. Я не хочу, чтобы эти люди деформировали сознание наших детей и молодежи.

Считаю, что мы должны придерживаться традиций. Наши отцы и деды воевали не за то, чтобы какие-то извращенцы пришли к нам в страну и превратили все в хаос. Когда я увидел этот флаг, тем более во время Рамадана, и еще и поддержку этого движения у нас в стране, то я оставил комментарий и назвал их всех собаками.

Я не знал даже, что в моей стране и нации есть такие люди (ЛГБТ). Это не присуще ни для нас, ни для любой другой мировой религии. Все ученые говорят, что это отклонение. Я не поддерживаю это движение.

Я же не лезу в чужую кровать. Если эти люди считают это нормальным, то пусть занимаются этим у себя дома и не пропагандируют свое отклонение нашей молодежи.

В нашей стране не принято даже на улице целоваться и обниматься. Мы Казахи, если увидим открытое проявление ЛГБТ сообщества, либо что-то похожее, то мы можем даже напасть на них. Пусть занимаются этим в своих домах – вот моя позиция», – сказал Хамитов.

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