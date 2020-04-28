Илья Геркус: «Локо» пытается сгладить уход Семина, но их слова кажутся неискренними»

Бывший генеральный директор «Локомотива» высказался о прощании клуба с тренером в соцсетях.

«Я, конечно, понимаю, что «Локомотив» пытается как умеет сгладить ситуацию и сказать добрые слова, но отчего-то чувство от их «220 постов» очень неловкое.

Тяжелое, прямо скажу, чувство. Все сказанные слова кажутся излишними, неуместными и потому неискренними и ненужными», – написал Геркус в твиттере.

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