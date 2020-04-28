«Локо» разместил ролик о Семине с хэштегом #СпасибоПалыч на фасаде здания рядом со стадионом

«Локомотив» креативно попрощался с тренером Юрием Семиным.
Железнодорожники разместили на фасаде здания, располагающегося рядом со стадионом клуба, ролик о 73-летнем специалисте с хэштегом #СпасибоПалыч.
Напомним, что сегодня заканчивается срок контракта Семина, он покидает клуб.
#CпасибоПалыч ❤️💚 pic.twitter.com/fnWIyfJJxg— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020
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