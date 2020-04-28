«Локо» разместил ролик о Семине с хэштегом #СпасибоПалыч на фасаде здания рядом со стадионом

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«Локомотив» креативно попрощался с тренером Юрием Семиным.

Железнодорожники разместили на фасаде здания, располагающегося рядом со стадионом клуба, ролик о 73-летнем специалисте с хэштегом #СпасибоПалыч.

Напомним, что сегодня заканчивается срок контракта Семина, он покидает клуб.

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