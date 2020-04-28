«Локо» разместил ролик о Семине с хэштегом #СпасибоПалыч на фасаде здания рядом со стадионом

«Локомотив» креативно попрощался с тренером .

Железнодорожники разместили на фасаде здания, располагающегося рядом со стадионом клуба, ролик о 73-летнем специалисте с хэштегом #СпасибоПалыч.

Напомним, что сегодня заканчивается срок контракта Семина, он покидает клуб.

«Локомотив» запустил акцию «Напиши письмо Палычу». Сегодня тренер покидает клуб

Выбор момента и преемника – главные ошибки «Локо»-кризиса. Разбираем уход Семина с Ильей Геркусом