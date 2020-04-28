«Реал» может никого не купить летом из-за потерь от пандемии

, вероятно, не станет подписывать новых игроков в следующее трансферное окно, сообщает Marca.

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, «сливочные» столкнулись с падением доходов. Клуб хочет оценить, возможно ли компенсировать потери различными мерами, например, сокращением зарплат.

Руководство «Реала» не планирует кого-либо покупать летом. Игрокам, к которым мадридцы проявляли интерес, предложили дождаться следующего лета.

Подписание интересных «Реалу» игроков, таких как форвард «Боруссии» и хавбек «Ренна» , будет возможно только в том случае, если испанский клуб продаст футболистов на сумму 150 млн евро, что будет сложно сделать из-за финансового положения других клубов и высоких зарплат в «Реале».