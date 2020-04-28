📅 «Барса» возобновит сезон матчем с «Мальоркой» 13 июня, «Реал» – игрой с «Эйбаром» 14-го

Представлено расписание матчей 28-го и 29-го туров Ла Лиги, которая будет возобновлена 11 июня после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

первый матч после рестарта проведет 13 июня в гостях с «Мальоркой» в 22:00 по местному времени (23:00 по Москве), дома сыграет с 14 июня в 19:30 по местному времени (20:30 по Москве).

Расписание матчей 28-го, 29-го туров Ла Лиги и 32-го, 33-го туров Сегунды представлено ниже. На изображениях указано местное время.

Изображения: Ла Лига

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