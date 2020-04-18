РПЛ вернется 21 июня, «Спартак» выкупает Соболева, фанаты «Локомотива» вступились за Семина, сезон ФНЛ завершен и другие новости утра

1. Чемпионат России возвращается! Рестарт сезона Премьер-лиги состоится 21 июня. Расширения РПЛ не будет, прямой вылет в ФНЛ сохранится, переходные матчи отменены. Игры до конца сезона пройдут без зрителей. Если чемпионат не доиграют, итоги подведут по последнему сыгранному туру.

Первенства Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены досрочно. «Ротор» и «Химки» поднимутся в РПЛ, вылета из ФНЛ не будет. Олимп-Кубок России также вернется 21 июня.

Сегодня рурским дерби «Боруссия» Дортмунд – «Шальке» возобновляется чемпионат Германии. Это событие Winline отмечает акцией – кэшбэк 5% от суммы депозита.

2. Фанаты «Локомотива» выпустили заявление по поводу ухода Юрия Семина: «Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть. Требуем вашей отставки». Босс клуба Мещеряков парировал: «Выпустили и выпустили. Имеют право».

3. Хозяина матча «Зенит» – «Спартак» в Кубке России определят на бюро исполкома РФС, так как порядок выбора не описан в регламенте. В «Зените» уверены, что игра должна пройти в Петербурге по спортивному принципу.

4. Трансферы. «Спартак» выкупает Соболева у «Крыльев», игрок будет получать 1,8 млн евро в год без учета бонусов. «Интер» требует у «Барселоны» за Лаутаро минимум 90 млн евро и игрока. «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро. «Барселона» контактирует с Хавертцем, другие варианты для немца – «Реал», «МЮ» и «Челси». «ПСЖ» поборется с «Барсой» за Пьянича.

5. СКА договорился об обмене Кагарлицкого в «Динамо», а Бурдасов получит в питерском клубе 95 млн рублей за 2 года. «Салават Юлаев» потратит на зарплаты более 700 млн рублей, самый дорогой игрок – Хартикайнен с 90 млн (Betting Insider). ЦСКА продлил контракты с капитаном Андроновым и Телегиным на 2 года. «Магнитка» должна 30 млн рублей «Лангнау» за переход Песонена. «Торпедо» построит арену за 10,9 млрд рублей. Пресс-служба СКА названа лучшей в КХЛ. Боумэн – лучший тренер за 53 года по версии NHL.com. Кенневилл – 3-й, Бэбкок – 7-й.

6. Загитова, Медведева, Туктамышева вошли в основной состав сборной России по фигурному катанию на следующий сезон. Самодурова, Синицына, Коляда и Савосин – в резерве.

7. WADA обнаружило еще 4 положительные допинг-пробы российских спортсменов в ходе проверки тестов из Московской лаборатории. Всего – 61. И дела открыты на 298 российских спортсменов.

8. Инсайды из мира «Формулы-1». За два года в «Макларене» Риккардо заработает 31 млн фунтов. Владельцы «Ф-1» готовы частично платить Алонсо зарплату в случае перехода в «Рено». Феттель отказался от контракта с «Феррари» из-за длительности соглашения.

9. У двукратного чемпиона мира в лыжных гонках Сергея Устюгова накипело. Сперва он потребовал извинений от редакторов телеканала «Россия 24», которые перепутали его с биатлонистом Евгением Устюговым, а потом ответил комментатору Дмитрию Губерниеву: «Биатлон настолько популярный, что ваши коллеги лыжника от биатлониста отличить не могут».

10. Новости карантина. Овечкин в эфире с Тимати приготовил бургер. «Джокер», «Трансформеры» и «Кавказская пленница» – любимые фильмы Алины Загитовой. Это’О, Жирков и Виллиан вошли в символическую сборную «Анжи».

11. Скандалы и интриги. Есть версия, что Анна Жеребятьева попала по блату в лыжную сборную России, так как она встречается с победителем Кубка мира Александром Большуновым. Драчев разослал во все региональные федерации письма с критикой решений правления СБР.

Цитаты дня:

Стогниенко о масках и перчатках: «Это лишнее. Что мешает почесать нос в перчатках? А в маске на улице только кислород себе ограничиваешь»

Василий Уткин: «Количество полицейских на душу населения у нас чрезмерное. Армия занимает гипертрофированное значение в обществе»

Новак Джокович: «Могу побить рекорд по «Шлемам» и неделям на вершине рейтинга, но мной движет перспектива личностного роста»

Лахиялов о вирусе в Дагестане: «Настоящий кошмар в больницах. Место освобождается, если кого-то вынесли вперед ногами»

Александра Трусова: «Только в России переход к другому тренеру вызывает столько эмоций и даже обвинений и оскорблений»

Дмитрий Тарасов: «Девушки умеют провоцировать, затрагивать темы, за которые иногда хочется что-то сделать, но нельзя»

Никита Задоров: «Если в России показать голую задницу женщине, то она даже заявление в полицию писать не станет»

Лионель Месси: «Барса» не победит в ЛЧ, если будет играть так, как до паузы. Сетьен неправильно понял меня»

Джорджо Кьеллини: «Алкоголь был слабостью Видаля. Иногда он пил больше, чем должен»

Юрий Семин: «Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно»