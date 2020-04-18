Дмитрий Тарасов: «Девушки умеют провоцировать, затрагивать темы, за которые иногда хочется что-то сделать, но нельзя»

Полузащитник Дмитрий Тарасов заявил, что никогда не поднимал руку на женщину.

– Ты производишь впечатление искреннего парня, который говорит, как он думает. Но каждый раз, когда он говорит, не подумав перед этим, потом он получает по полной. Я про «дать леща» женщине.

– Это простейшая история. Ну мы ржали. Перед этим мы в машине записали подводку, что сейчас будем издеваться над нашими женами. Люди должны понимать.

– Почему не поняли и обвинили тебя в этом?

– Да потому что интересно. Все что я ни выкладываю сейчас, пишу (может, нет сейчас новостей), вот про тренировку выложил – сразу цитаты пошли. Вырезают из контекста – и все.

«Дмитрий Тарасов дал леща». И люди не будут же смотреть всю программу. Кто захочет – проанализирует, а кто нет, подумает: ну дебил же! И я бы так прочитал и сказал: ну реально, как можно так сказать?

Но люди, которые углубляются, они посмотрят программу и поймут, что это смешно. Мы посмеялись. Может, неудачные шутки – у всех бывают.

– Ты когда-нибудь поднимал руку на женщину?

– Ну, нет. На меня поднимали, кстати. Пощечина – нормально, все получали.

– Кто?

– Не буду говорить (улыбается).

– В России чаще женщины страдают от домашнего насилия. Кто в этом виноват? В ссорах мужа и жены.

– Как меня учил отец: мой дом – мой храм. Он сказал – главное, чтобы у тебя все было хорошо, это как храм, грубо говоря. И я считаю, что все, что там происходит, в этом храме, должно там оставаться.

И мы с моей любимой договорились, что мы никого не будем – третьи лица, родных – сами все будем решать. Один на один садимся и разговариваем. Понятно, не всегда получается, но мы к этому идем.

А про насилие – бить вообще нельзя. Но можно провоцировать человека. Девушки умеют это.

– Ты в какой-то мере согласен, что девушка провоцирует...

– Я не согласен, но девушки очень умеют провоцировать. Прям могут затронуть такие темы, за которые иногда, наверное, хочется что-то сделать, но этого делать нельзя.

– А если мужчина срывается и, скажем так, дает женщине леща? Он имеет на это право?

– Не имеет. Нет. Но есть же и обратная ситуация, когда девушка первая поднимает руку на мужчину. А мужчина что в этот момент должен сделать?

– Мужчина сильнее. Девушка просто физически не может его избить.

– Ага. А зачем тогда вообще поднимать руку?

– Тут речь о том, что мужчина пользуется силой.

– Я вообще считаю, что это неправильно. Мужчина вообще не должен бить никак. Он должен быть сильнее и умнее. А умнее как: отойдет в строну – и все.

– Ты говорил, что дом – это храм. А если в нем происходит что-то противозаконное, те же избиения, это нужно выносить.

– Смотря какие ситуации. У нас столько семей в России, где... Мне жена недавно показывала, что избили ребенка. Такие вещи, конечно, нужно опубликовывать, искать, потому что многие жены, наверное, просто боятся мужей, что что-то произойдет.

– То есть не надо выносить ссоры, пока это не перешло границы?

– Это все зависит от отношений. У всех все бывает по-разному. Если изначально были договоренности, что не смей поднимать руку, а он поднял, то уже женщина решает.

– То есть все зависит от договоренностей?

– Ну, наверное, я думаю.

– А если женщина поругалась с мужем, он ее побил, ей стоит идти в полицию?

– Она решает. Я вообще считаю, что не надо бить никого. Бить может мужик мужика, – сказал Тарасов.

Дмитрий Тарасов: «Пока женщина не беременна, может получить сразу, леща небольшого»