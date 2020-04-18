«Ротор» вернется в Премьер-лигу спустя 16 лет⏫

На сегодняшнем заседании исполкома решено, что чемпионат не будет возобновлен.

Сезон завершен с тем видом таблицы, какой она приняла на момент остановки турнира в марте. Таким образом, лидер ФНЛ «Ротор» получил право вернуться в Премьер-лигу.

Волгоградская команда может выступить в элитном дивизионе впервые за 16 лет. «Ротор» вылетел из Премьер-лиги в 2004 году, заняв тогда 16-е место в чемпионате.

В начале 2005-го клуб лишился профессионального статуса. После этого в Волгограде неоднократно запускались инициативы по возрождению «Ротора». В сезоне-2017/18 местная команда заняла 17-е место в Олимп-ФНЛ, в следующем – 11-е. На момент остановки чемпионата в этом году лидировал, опережая «Химки» на 2 очка.