«Салават Юлаев» потратит на зарплаты более 700 млн рублей, самый дорогой игрок – Хартикайнен с 90 млн (Betting Insider)

Стало известно, какую сумму потратит «Салават Юлаев» на зарплаты игроков в следующем сезоне КХЛ.
Она составит более 700 миллионов рублей, сообщает Betting Insider, ссылаясь на источник, близкий к клубу.
Напомним, что в КХЛ со следующего сезона действует жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей.
Самый дорогой игрок уфимцев – форвард Теему Хартикайнен. Его зарплата составляет 90 млн рублей, с учетом бонусов он может получить 115 млн.
Отмечается, что из-за этого контракта, подписанного еще зимой, «Салават» не смог сохранить Линуса Умарка. Швед готов был остаться в команде на прежних условиях – 120 млн рублей за сезон.
По 80 млн рублей в год получают еще два легионера «Салавата» – вратарь Юха Метсола и защитник Филип Ларсен.
Кроме того, у «Салавата» есть договоренность с форвардами Маркусом Гранлундом из «Эдмонтона» и Михаилом Воробьевым из «Филадельфии».
Контракты с хоккеистами пока не подписаны из-за того, что сезон в НХЛ еще не окончен, но если трансферы состоятся, игроки ориентировочно получат контракты в 70 и 35 млн рублей, соответственно.
Полная зарплатная ведомость «Салавата Юлаева», по данным источника, выглядит так:
Юха Метсола – 80 млн рублей;
Филип Ларсен – 80 млн рублей;
Григорий Панин – 45 млн рублей;
Павел Коледов – 35 млн рублей
Евгений Бирюков – 20 млн рублей;
Евгений Лисовец – 25 млн рублей;
Дмитрий Коробов – 20 млн рублей;
Сакари Маннинен – 60 млн рублей;
Теему Хартикайнен – 90 млн рублей;
Дмитрий Кугрышев – 50 млн рублей;
Никита Сошников – 60 млн рублей;
Александр Кадейкин – 50 млн рублей;
Петр Хохряков – 35 млн рублей;
Владислав Картаев – 25 млн рублей;
Вячеслав Солодухин – 25 млн рублей;
Владимир Жарков – 35 млн рублей;
Эдуард Гиматов – 8 млн рублей.