«Салават Юлаев» потратит на зарплаты более 700 млн рублей, самый дорогой игрок – Хартикайнен с 90 млн (Betting Insider)

Стало известно, какую сумму потратит на зарплаты игроков в следующем сезоне КХЛ.

Она составит более 700 миллионов рублей, сообщает Betting Insider, ссылаясь на источник, близкий к клубу.

Напомним, что в со следующего сезона действует жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей.

Самый дорогой игрок уфимцев – форвард Теему Хартикайнен. Его зарплата составляет 90 млн рублей, с учетом бонусов он может получить 115 млн.

Отмечается, что из-за этого контракта, подписанного еще зимой, «Салават» не смог сохранить . Швед готов был остаться в команде на прежних условиях – 120 млн рублей за сезон.

По 80 млн рублей в год получают еще два легионера «Салавата» – вратарь и защитник .

Кроме того, у «Салавата» есть договоренность с форвардами Маркусом Гранлундом из «Эдмонтона» и Михаилом Воробьевым из «Филадельфии».

Контракты с хоккеистами пока не подписаны из-за того, что сезон в НХЛ еще не окончен, но если трансферы состоятся, игроки ориентировочно получат контракты в 70 и 35 млн рублей, соответственно.

Полная зарплатная ведомость , по данным источника, выглядит так:

Юха Метсола – 80 млн рублей;

Филип Ларсен – 80 млн рублей;

– 45 млн рублей;

Павел Коледов – 35 млн рублей

Евгений Бирюков – 20 млн рублей;

Евгений Лисовец – 25 млн рублей;

– 20 млн рублей;

Сакари Маннинен – 60 млн рублей;

Теему Хартикайнен – 90 млн рублей;

Дмитрий Кугрышев – 50 млн рублей;

– 60 млн рублей;

Александр Кадейкин – 50 млн рублей;

Петр Хохряков – 35 млн рублей;

Владислав Картаев – 25 млн рублей;

Вячеслав Солодухин – 25 млн рублей;

Владимир Жарков – 35 млн рублей;

Эдуард Гиматов – 8 млн рублей.