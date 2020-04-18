«Локо» объявит об отставке Семина, рестарт Серии А 13 июня, Феттель собрался в «Макларен», Семак и «Зенит» договорились, холдинг «Ман Сити» хочет купить клуб РПЛ и другие новости утра

1. «Локомотив» объявит об уходе Юрия Семина с поста главного тренера в ближайшие дни, сообщил журналист Нобель Арустамян. Ожидается, что «Локо» предложит Семину должность в структуре клуба. Самый Юрий Павлович ответил, что не в курсе, и отправил к руководству. Руководство тоже дало весьма размытый комментарий.

Тем временем появилась информация, что фанаты «Локо» пишут игрокам в соцсетях, просят их заступиться за Семина и угрожают прекратить поддержку в случае отставки тренера.

2. Серию А планируют возобновить 13 июня. Дата установлена официально. При этом в Италии жесткий медицинский протокол, который предполагает повторную остановку чемпионата даже при одном случае заражения.

3. «Зенит» и главный тренер Сергей Семак договорились о 2-летнем контракте, пишет «Спорт-Экспресс».

4. КХЛ планирует перевести одну команду с Запада на Восток в сезоне-2020/21. Также лига изучает варианты матча за Кубок открытия нового сезона, один из них – игра ЦСКА с «Ак Барсом».

5. Холдинг «Ман Сити» хочет приобрести клуб в России. Сообщается, что City Football Group интересуется представителем РПЛ, готова приобрести часть акций и вложиться в команду.

6. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель в ближайшее время подпишет контракт с «Маклареном».

7. Появились слухи об интересе «Милана» к Артему Дзюбе, «Зенит» опроверг эту информацию. Самюэль Жиго попал в сферу интересов «Лиона».

А что в Европе? «Бавария» до 15 мая должна решить, будет ли выкуплен Перишич за 20 млн евро. «Барса» планирует согласовать трансфер Лаутаро в мае, «Интер» получит 60 млн евро и двух игроков. «Ман Сити» требует 50 млн евро за Сане, «Бавария» предлагает 40 млн. «Ювентус» предложит «МЮ» Бернардески, Дугласа Косту или Рабьо в обмене с участием Погба. «Ньюкасл» внезапно стал фаворитом в борьбе за Бэйла, клуб готов заплатить за него 50-60 млн евро.

8. «Аэрофлот» отказался от партнерства с РФС. Контракт был на 30 млн рублей.

9. ФИФА отменила церемонию вручения наград The Best в 2020 году. По «Золотому мячу» решения нет.

10. Журналист Павел Лысенков намекнул, что Павел Дацюк получит 10-15 млн рублей за год в «Автомобилисте». В минувшем сезоне он заработал 100 миллионов.

11. Велосипедист погиб в ДТП с участием форварда «Северстали» Егора Морозова. Сообщается, что велосипедист ехал без светоотражательных элементов и в темной одежде.

12. Вадим Шипачев – лучший игрок сезона по итогам опроса хоккеистов КХЛ, Капризов – 2-й, Яшкин – 3-й. Павел Дацюк – самый уважаемый игрок лиги, Мозякин – 2-й, Зарипов – 3-й.

13. Пишут, что отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в коме в военном госпитале Москвы.

14. ESPN представил Топ-10 списка 74 лучших игроков в истории НБА. Кобе Брайант – 9-й, на 1-м месте Майкл Джордан.

15. Хатиджа Дженгиз, невеста убитого в Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, опубликовала открытое письмо болельщикам «Ньюкасла», призвав их задуматься о предстоящей покупке клуба саудовцами.

16. Кассационный суд отправил дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на пересмотр.

17. Дом полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли ограбили. Ему угрожали ножом и ударили по лицу.

Цитаты дня.

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