Никита Задоров: «Если в России показать голую задницу женщине, то она даже заявление в полицию писать не станет»

Защитник поделился мнением относительно толерантности в обществе.

– Цена толерантности для каких-то людей может быть одна, для других – другая?

– Конечно. Самое главное, что когда ты являешься публичным человеком, то должен фильтровать базар.

Всего пара лишних слов могут очень сильно сказаться. Многие люди от тебя отвернутся. Тут очень внимательно следят за тем, что каждый человек говорит.

– Но звезде за голый зад, показанный им женщине-охраннику, ничего серьезного не сделали.

– Ок, если вы покажете в России голую задницу такой даме, то вам что-нибудь сделают? Она даже заявление в полицию писать не станет.

Просто отнесется к вам как к бухим дебилам. Тут же было целое полицейское расследование после жалобы этой женщины.

Мэттьюс уже извинился. Отстаньте от него, парень пьяный был. Всему этому не стоит удивляться. В каждой стране есть свои законы и понятия, – сказал Задоров.

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