«Магнитка» должна заплатить «Лангнау» 30 млн рублей за переход Песонена до 30 июня

«Магнитка» должна заплатить отступные за переход финского форварда .

По данным швейцарского журналиста Клауса Цаугга, эта сумма, которая прописана в контракте игрока с клубом, составляет 400 тысяч швейцарских франков (около 411 тысяч долларов или 30,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Российский клуб должен расплатиться за этот переход до 30 июня. Если деньги не будут переведены, то швейцарский клуб заблокирует переход нападающего.

31-летний Песонен в минувшем сезоне играл за швейцарский «Лангнау» и набрал 42 (18+24) очка в 48 матчах.

В прошлом году он стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии, набрав 7 (4+3) очков в 10 матчах турнира.

«Магнитка» уже объявила о подписании с ним двухлетнего контракта.