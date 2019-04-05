СКА договорился об обмене Кагарлицкого в «Динамо» («СЭ»)

Нападающий близок к возвращению в московское «Динамо».

Бело-голубые получат форварда в обмен на трех хоккеистов юниорской сборной России – защитника Павла Минтюкова, а также нападающих Даниила Лазутина и Никиту Чибрикова.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», все трое планируют уехать в Северную Америку.

Прошлым летом Кагарлицкий перешел в СКА из . Последний матч в регулярном чемпионате он провел 7 января, после чего не попадал в состав до окончания сезона.

За «Динамо» в сезоне-2018/19 Кагарлицкий набрал 61 (24+37) очко в 61 матче регулярного чемпионата.