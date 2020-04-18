Решение доиграть РПЛ вряд ли примут 15 мая, Сайнс вместе Феттеля в «Феррари», еврокубки останутся на «Матч ТВ», штраф Фролова и другие новости утра

1. Решение о доигровке РПЛ, вероятно, не примут 15 мая, пишет «Спорт-Экспресс». Оно зависит от региональных властей.

А что в Европе? Власти Австрии одобрили возобновление Бундеслиги, там со 2 июня, вероятно, начнут играть. Чемпионат Португалии возобновится 4 июня, чешская лига – 23 мая. А вот итальянский минздрав пригрозил, что Серию А снова остановят, если кто-то заразится коронавирусом после возобновления групповых занятий.

2. «Феррари» объявила об уходе Себастьяна Феттеля из команды по окончании сезона-2020. Ожидается, что немца заменит Карлос Сайнс: контракт могут подписать в ближайшие 48 часов. Также сообщается, что пилот «Рено» Даниэль Риккардо близок к трансферу в «Макларен».

3. Блогер Евгений Савин сообщил, что «Крылья Советов» оштрафовали вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за интервью с критикой властей. Однако сам вратарь позже опроверг эту информацию. По словам Фролова, возможность штрафа действительно обсуждалась, но пока его не наказывали.

4. «Матч ТВ» продолжит показывать еврокубки до 2024 года. Контракт с УЕФА продлен. Кроме того, в эти выходные «Матч ТВ» покажет игры «Дортмунда» с «Шальке», «Гладбаха» с «Айнтрахтом» и «Баварии» с «Унионом».

5. ЦСКА и «Аэрофлот» могут не продлить контракт на 2021 год, пишет ТАСС.

6. КХЛ. «Авангард» подписал защитника минского «Динамо» Готовца на 1 год. «Автомобилист» продлил контракт с Алексеем Василевским на 3 года. СКА на год сохранил Кемппаинена.

7. Новости футбольного трансферного рынка. ЦСКА интересуется форвардом «Дженоа» Санабрией. Прошел слух об интересе «Барсы» к Алексею Миранчуку, но, по данным «СЭ», каталонцы им на самом деле не интересуется, зато братьев не прочь купить «Севилья». «Юве» хочет включить Ругани в сделку с «Барсой» по обмену несколькими игроками, а Пьянича отпустит в «блауграну» только в обмен на Артура, который не хочет уходить.

8. Мэр Лондона Садик Хан считает, что в столице Великобритании рано проводить матчи АПЛ. Тем временем АПЛ провела пилотное тестирование на коронавирус в «Вулверхэмптоне». Мазок брали у персонала в машине за 30 секунд. 13 мая лига на встрече с капитанами и тренерами разъяснит ряд вопросов и, в частности, попросит игроков не контактировать лицом к лицу и отворачиваться после столкновений. При этом ожидается, что часть игроков АПЛ сообщат клубам о намерении не возвращаться к тренировкам 18 мая из-за опасности коронавируса.

9. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова опровергла информацию об уходе от Этери Тутберидзе. Она сообщила, что ее страницу во «ВКонтакте» взломали.

10. Бывший тренер «Лейпцига» Ральф Рангник требует у «Милана» контракт на 5 лет, 75-80 млн евро на трансферы и средний возраст команды – 22 года.

11. Лионель Месси – лучший игрок в истории Лиги чемпионов по соотношению голов и матчей. Роналду – 3-й.

12. Дмитрий Песков и Татьяна Навка заразились коронавирусом. Пресс-секретарь президента РФ и олимпийская чемпионка – в больнице.

13. Исполком Международного союза биатлонистов обсудит вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России на ближайшем заседании, которое состоится 6-7 июня.

14. Международный легкоатлетический сезон пройдет с августа по октябрь. «Бриллиантовая лига» стартует 14 августа в Монако.

15. Тони Фергюсон получил 500 тысяч долларов за участие в UFC 249, Алексей Олейник заработал 160 тысяч.

16. Ах да, самое главное: Лео Месси сбрил бороду.✂️

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