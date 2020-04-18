Мещеряков о заявлении фанатов с призывом к отставке: «Выпустили и выпустили. Имеют право»

Председатель совета директоров «Локомотива» отреагировал на заявление фанатов, в котором они призвали отправить в отставку его и генерального директора .

«Выпустили и выпустили. Имеют право», – сказал Мещеряков «Чемпионату».

В интервью «Спорт-Экспрессу» функционер более детально высказался о ситуации.

– Заявления я не видел.

– Фанаты требуют отставки руководства. Будете налаживать отношения с ними?

– Мы ни с кем их не портили.

– Вы же видели, какая реакция была в социальных сетях на известия о смене главного тренера?

– Да, реакция была. Каждый принимает решение исходя из имеющейся информации.

– Не боитесь, что, когда зрителям разрешат посещать стадионы, посещаемость «Локомотива» будет минимальной?

– Давайте посмотрим, – добавил Мещеряков.

Главный тренер Юрий Семин покинет «Локомотив» 31 мая по истечении срока контракта. Руководить командой в оставшихся матчах будет новый главный тренер Марко Николич.

Фанаты «Локомотива» об уходе Семина: «Позор менеджменту. Вы замарали наши традиции, наплевали на принципы и совесть. Требуем вашей отставки»

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