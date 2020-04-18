Джорджо Кьеллини: «Алкоголь был слабостью Видаля. Иногда он пил больше, чем должен»

Защитник рассказал о любви бывшего одноклубника к алкоголю.

Чилиец сейчас выступает за «Барселону».

«Футболист не дьявол и не святой, нужно разделять настоящее и поддельное. Кто-то вроде Видаля иногда пил больше, чем должен. Всем это известно. Можно сказать, что алкоголь был его слабым местом.

Мы не говорим о его заслугах и о нем как о личности. Слабости – часть человеческой натуры. Важны последствия, которые они могут иметь для команды. Артуро пару раз в год не появлялся на тренировках или, скажем так, был навеселе.

Однако он никогда не становился слабее от этого. Напротив, иногда определенные способы существования могут сделать вас сильнее. К сожалению, я не очень хорошо знал Паоло Монтеро. Но он был тем, кто проводил ночи как король.

Во время его последнего сезона с нами, когда его результаты упали, Моджи подошел к нему и сказал: «Паоло, пожалуйста, перестань сидеть дома по вечерам. Возвращайся к своей прежней жизни!». Видаль был немного таким.

Я помню американское турне. Мы были в Майами. Свободный вечер перед заключительной тренировкой накануне вылета. На следующее утро Артуро не было видно. Он лежал в кровати. Пришлось силой вытаскивать его.

В тот день мы изучали новый материал на тренировке, все были одеты в черное, жара 40 градусов. Конте не мог дождаться, когда увидит Артуро в таком состоянии и образцово накажет.

Вместо этого Видаль, который все еще выглядел пьяным и не видел, как катится мяч, закончил тренировку, носясь как сумасшедший и делая каждого на каждом участке в 20 метров.

Что скажешь такому человеку, который, помимо всего прочего, приносит радость команде, а также является мотором, бойцом и великим чемпионом?» – приводит Goal.com цитату из автобиографии Кьеллини.

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