«Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 млн евро

«Бавария» решила не использовать опцию выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».
Мюнхенский клуб счел сумму в 20 млн евро за 31-летнего хорвата завышенной, сообщает журналист Николо Скира.
«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.
При этом есть вероятность, что немецкий клуб возобновит переговоры с «Интером» и попытается сбить цену.
Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с августа прошлого года. Его статистику можно найти здесь.