«ПСЖ» поборется с «Барсой» за Пьянича (RMC Sport)

намерен приобрести полузащитника «Ювентуса» .

Спортивный директор парижан Леонардо хотел купить боснийца, когда тот еще выступал за «Лион».

По информации RMC Sport, у Пьянича есть предложения от «ПСЖ» и «Барселоны», при этом у каталонского клуба предпочтительнее шансы купить хавбека.

Также сообщается, что хавбек «ПСЖ» Леандро Паредес не хочет покидать клуб. Ранее стало известно, что аргентинца могут обменять на Пьянича в «Ювентус».

«Ювентус» и «Челси» начали переговоры об обмене Пьянича на Жоржиньо