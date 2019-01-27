Александра Трусова: «Только в России переход к другому тренеру вызывает столько эмоций и даже обвинений и оскорблений»

Российская фигуристка прокомментировала переход от к Евгению Плющенко.

– Согласна, что смена тренера – шаг ответственный. Хотя только у нас в России этот вопрос вызывает столько эмоций, пересудов, даже обвинений и оскорблений. В других странах, насколько я знаю, этот процесс проходит более спокойно.

Эмоции, наверно, возникают потому, что у нас в стране так любят фигурное катание. И эта любовь мне очень дорога.

Я уверена, что каждый думающий спортсмен анализирует свой потенциал и ситуацию вокруг него (и не только в том, что касается спорта). Вот мои размышления и привели меня к пониманию того, что пришло время сделать следующий шаг. Следующий шаг вперед. Я уверена, что это шаг правильный и потому делаю его осознанно, без всяких колебаний и сомнений.

– Почему вы выбрали и его школу? Он выдающийся спортсмен, но как у тренера на том уровне, на котором ты катаешься, у него пока нет опыта.

– Я решила работать с Евгением Викторовичем не потому, что он прекрасный спортсмен, хотя и это забывать не следует. Для меня он прежде всего – выдающаяся личность. И это гораздо важнее. Он прошел через тяжелые испытания, каждый раз находя в себе силы подняться и снова идти в бой.

И самое главное – он никогда не склонял голову перед системой, всегда оставаясь самим собой, победителем. Кроме того, Евгений Викторович – глубоко артистическая натура, что меня очень в нем привлекает.

– Какую роль играет, что вместе с тобой и тренер группы переходит?

– Для меня очень важно, что Сергей Александрович будет рядом, мы с ним понимаем друг друга и чувствием взаимное доверие. Мы вместе много и плодотворно работали.

– Прошлый сезон был для тебя долгожданным дебютом среди взрослых. Как ты оцениваешь этот сезон с начала и до конца?

– Прошлый сезон я оцениваю на «хорошо». Не все получилось, что я хотела, но я многому научилась. Выучила новые элементы, получила опыт. Я обязательно это использую в следующем сезоне, – рассказала Трусова.

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