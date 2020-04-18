🔥«Локомотив» убрал Семина и назначил Николича, редкие мутации в генах Устюгова, судья признал ошибку в пользу «Реала» в финале ЛЧ и другие новости утра

1. «Локомотив» цинично убрал Юрия Семина с поста главного тренера единогласным решением совета директоров. Марко Николич будет руководить командой с 1 июня. 40-летний серб подписал контракт на 2 года с зарплатой 1,2 млн евро в год.

Московский клуб предложил ввести для Семина должность почетного главного тренера (Юрий Павлович отказался) и назвать клубную академию его именем. Босс «Локо» Мещеряков сообщил, что клуб потерял сотни миллионов рублей, уже «ведется оптимизация расходов». Он же озвучил задачи для Николича: «Локомотив» обязан постоянно участвовать в еврокубках».

2. В генах биатлониста Евгения Устюгова выявлены редкие мутации, повышающие гемоглобин. Юристы используют это в процессе в CAS.

3. Арбитр Клаттенбург признал, что Рамос забил из офсайда в финале ЛЧ-2016: «Пепе сказал: «Это не пенальти». Я ответил: «Гола «Реала» не должно было быть». Это заткнуло его». Реакция «Атлетико» бесценна: «🤔».

4. Секач может уйти из ЦСКА. Он не согласился на понижение контракта в 100 млн рублей в год. Телегин (65 млн в год) и Калинин (85 млн) также не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА.

5. «Феррари» подписала контракт с Сайнсом. «Макларен» усилился Риккардо. Феттель перейдет в «Мерседес» или завершит карьеру. Алонсо и «Рено» практически согласовали контракт.

6. Трансферы. Лаутаро попросил «Интер» отклонить предложения «Ман Сити» и «ПСЖ», он хочет в Каталонию, и «Барселона» дает за аргентинца 60 млн евро и двух игроков, но «Интер» требует больше денег. Смолов не желает оставаться в «Локомотиве» даже после ухода Семина, а Николич хочет подписать 31-летнего хорвата Баделя. «Ювентус» и «Челси» начали переговоры об обмене Пьянича на Жоржиньо. «ПСЖ» может арендовать Рейну у «Милана». Мельгарехо интересен «Трабзонспору».

7. Пугающие новости о состоянии отца Хабиба. Написали про инсульт, операцию на сердце, заражение коронавирусом. Абдулманап Нурмагомедов, за которого молится Конор Макгрегор, вышел из комы.

8. Министерство спорта России озвучило три этапа снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Уже на первом этапе возможны тренировки клубов и членов сборных, соревнования без зрителей.

9. Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая. Вот вам календарь возвращения спорта.

10. Новости карантина. Месси и Роналду не вошли в сборную мира по версии игроков «Зенита». Антон Миранчук считает, что превзошел Овечкина в хоккейном челлендже. Хэмилтон побил рекорд Бекхэма и стал богатейшим спортсменом Великобритании. «Бавария» будет сотрудничать с TikTok. Щербакова советует посмотреть «Дом у озера», «Достать ножи» и «Заражение». Российская теннисистка Калинская и Кириос расстались. Тренер «Аугсбурга» покинул отель, чтобы купить крем и зубную пасту, он нарушил карантин и пропустит матч.

Цитаты дня:

Бетина Попова: «После выплаты налогов 30% от призовых отдаешь тренеру, 16-18% удерживает федерация. Остается меньше половины»

Трусова об уходе от Тутберидзе: «Уверена, еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов»

Тарасов о загрузке фотографий нацистов в «Бессмертный полк»: «Не надо потом жаловаться, что завели дела за посты в интернете»

Евгений Устюгов: «Передали, что IBU советует мне перестать сопротивляться. Кто-то охотится за российскими медалями»

Тарасов о расставании с Бузовой: «Предполагаю, что она принимала противозачаточное. А я всегда мечтал о детях»

Булыкин об уходе Семина из «Локо»: «Задачи не были решены. Не только результаты повлияли на решение»

Шакил О’Нил: «Джордан – это «10». Было много «7» и «8», но никто больше не достигал уровня «9» или «10»

Василий Уткин: «Семину давно пора на пенсию. Николичу я уже симпатизирую, ему будет очень трудно»

Задоров о возвращении в Россию: «Играть против лучших в мире я люблю больше, чем березки»

Пике – Касильясу о фото на «Камп Ноу»: «Сколько раз ты доставал там мячи из сетки ворот...»

Ягудин о гуманитарной помощи Северной Корее: «Вопрос, #####?»

Материалы дня:

«Хотели бы жить в мире, где булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет». «Локо» пытается объяснить уход Семина

Семин всегда воевал с президентами «Локо». Они лезли в тактику, финтили с трансферами и не пускали в раздевалку

С Семиным «Локо» выиграл 12 трофеев. Без Семина – всего 2

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор