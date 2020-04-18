Юрий Семин: «Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно»

Главный тренер «Локомотива» , который вскоре покинет клуб, не собирается завершать карьеру.

В четверг, 14 мая, совет директоров московского клуба решил не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая.

На следующий день президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний специалист продолжит тренировать.

«Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!

Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», – сказал Семин.

Как «Локомотив» расстался с Семиным – это просто позор