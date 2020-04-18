Юрий Семин: «Я не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, который вскоре покинет клуб, не собирается завершать карьеру.
В четверг, 14 мая, совет директоров московского клуба решил не продлевать контракт с Семиным, который действует до 31 мая.
На следующий день президент РФС Александр Дюков выразил надежду на то, что 73-летний специалист продолжит тренировать.
«Конечно, не уйду на пенсию. Он [Дюков] молодец! Правильно сказал, чувствует тренеров. Будем работать, обязательно!
Пока нет смысла ничего комментировать. Когда будет конкретика, тогда будем что-то комментировать», – сказал Семин.