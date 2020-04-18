Лионель Месси: «Барса» не победит в ЛЧ, если будет играть так, как до паузы. Сетьен неправильно понял меня»

Нападающий «Барселоны» поделился мнением о шансах команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Перед тем, как сезон был приостановлен, аргентинец в одном из интервью заявил, что «Барса» не сможет победить в ЛЧ с тем, что у нее есть сейчас».

Главный тренер сине-гранатовых позже сказал, что оптимистично оценивает шансы команды на победу в турнире.

«Возможно, пауза в итоге пойдет нам на пользу, но давайте сначала дождемся, будут ли возобновлены соревнования. А там уже посмотрим, в какой мы форме и как далеко сможем пройти.

На мой взгляд, тренер неправильно понял, что я сказал. Или ему неправильно преподнесли то, что я хотел сказать.

Я имел в виду, что мы однозначно не выиграем Лигу чемпионов, если будем играть так же, как в последних матчах перед остановкой сезона.

У меня никогда не было сомнений в составе нашей команды и в том, что нам по силам выиграть всевозможные турниры. Но только если мы не продолжим играть так, как играли до этого.

У всех есть свое мнение, и мнение каждого заслуживает уважения. Мое мнение основывается на том, что мне посчастливилось выступать в Лиге чемпионов уже долгие годы, и я знаю, что победить в турнире, играя так, как играли мы, невозможно», – сказал Месси.