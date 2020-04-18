«Спартак-2» и другие клубы из зоны вылета ФНЛ сохранят место в лиге, если получат лицензию

Пресс-служба Олимп-ФНЛ после досрочного завершения сезона сообщила об отмене вылета из лиги.
«В соответствии с сегодняшним решением исполкома РФС, место в ФНЛ на следующий сезон сохраняют команды, занимавшие по итогам сыгранной части первенства места с 16-го по 20-е и получившие лицензию.
Наконец, право сыграть в ФНЛ-2020/21 получат победители групп Олимп-ПФЛ, итоги которого сегодня также были утверждены по состоянию на 17 марта, при условии получения ими соответствующей лицензии», – сказано в заявлении ФНЛ.
В зоне вылета ФНЛ находятся владивостокский «Луч» (16-е место), который снялся и не сыграет в следующем сезоне ФНЛ, «Спартак-2» (17-е), «Текстильщик» (18-е), «Факел» (19-е) и «Мордовия» (20-е).
Победителями групп ПФЛ стали «Велес» («Запад»), брянское «Динамо» («Центр»), «Волгарь» («Юг»), «Акрон» («Урал-Поволжье»), «Иртыш» («Восток»).
Таким образом, в следующем сезоне в ФНЛ может быть до 23 команд.