На сегодняшнем заседании исполкома РФС приняты решения, регламентирующие повышение и понижение команд в классе.
Расширение Премьер-лиги не планируется. Прямой вылет клубов из РПЛ в Олимп-ФНЛ оставлен в силе. Сезон Премьер-лиги планируется возобновить 21 июня, по итогам чемпионата 15-я и 16-я команды покинут элитный дивизион. Их места займут два сильнейших клуба Олимп-ФНЛ – «Ротор» и «Химки» (сезон в этой лиге завершен в соответствии с тем видом таблицы, какой она приняла в марте).
При этом переходные матчи между командами двух лиг отменены. Таким образом, «Чертаново» и «Торпедо», занимающие 3-е и 4-е места в Олимп-ФНЛ, не смогут побороться за выход в элитный дивизион.
Сейчас в зоне прямого вылета из Премьер-лиги находятся «Крылья Советов» и «Ахмат». Сыграно 22 тура из 30.
Однако два клуба ФНЛ, которые получили право выступить в РПЛ, должны будут соответствовать критериям лицензирования, иначе эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые займут 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ-2019/20.