На сегодняшнем заседании исполкома РФС приняты решения, регламентирующие повышение и понижение команд в классе.

Расширение Премьер-лиги не планируется. Прямой вылет клубов из в оставлен в силе. Сезон Премьер-лиги планируется возобновить 21 июня, по итогам чемпионата 15-я и 16-я команды покинут элитный дивизион. Их места займут два сильнейших клуба Олимп-ФНЛ – «Ротор» и «Химки» (сезон в этой лиге завершен в соответствии с тем видом таблицы, какой она приняла в марте).

При этом переходные матчи между командами двух лиг отменены. Таким образом, «Чертаново» и , занимающие 3-е и 4-е места в Олимп-ФНЛ, не смогут побороться за выход в элитный дивизион.

Сейчас в зоне прямого вылета из Премьер-лиги находятся и . Сыграно 22 тура из 30.

Однако два клуба ФНЛ, которые получили право выступить в РПЛ, должны будут соответствовать критериям лицензирования, иначе эти клубы могут быть заменены на другие. Приоритет будет отдаваться командам, которые займут 15-е и 16-е места в сезоне РПЛ-2019/20.