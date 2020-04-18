«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев». Игрок будет получать 1,8 млн евро в год без учета бонусов («СЭ»)

воспользовался опцией выкупа у нападающего , которая прописана в арендном соглашении.

23-летний игрок перешел в московский клуб прошлой зимой. «Спартак» после аренды за 500 тысяч евро мог по условиями контракта выкупить футболиста, выплатив «Крыльям» 4,5 миллиона евро.

Оформление сделки, по данным «Спорт-Экспресса», находится в финальной стадии, вопрос между клубами уже решен.

Личный контракт Соболева со «Спартаком» будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

В весенней части сезона игрок провел за «Спартак» 4 матча в и Кубке России, сделав 2 голевые передачи. В первой части чемпионата Соболев в 18 матчах за «Крылья» забил 10 мячей.

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